Savona. Gli incidenti stradali sono al primo posto in Italia ed in Europa tra le cause di decessi tra i giovani. Per questo motivo, nell’ambito delle iniziative per la “Giornata in memoria delle vittime della strada”, venerdì 23 novembre i dipendenti della polizia stradale di Savona coordinati dal dirigente commissario capo Erika D’Alessandro hanno organizzato un incontro con gli studenti delle scuole.

Durante l’incontro, un vero e proprio “corso di guida per la vita”, sono stati impiegati anche il “Pullman Azzurro” e numerosi supporti tecnologici utili a spiegare i pericoli insiti in una guida senza regole.

Foto 2 di 2



“Il progetto “Educazione stradale a bordo del ‘Pullman Azzurro’ è una risorsa che permette ai giovani di provare, ma in tutta sicurezza, gli scenari di guida e le insidie che si nascondono nelle violazioni delle regole. Conoscere per comprendere. E’ questo il messaggio che abbiamo voluto veicolare ieri agli studenti della scuola secondaria Guidobono”, spiegano da polstrada.