Giornata contro la violenza di genere: a Savona va in scena l’iniziativa “Fragilità e fiducia” a cura del Comune 

Savona. Il Comune di Savona, con l’avvicinarsi della giornata contro la violenza di genere, organizza l’evento “Fragilità e fiducia: contrastare la violenza di genere”, martedì 20 novembre alle 18, nella Sala Rossa del palazzo comunale.

“La data, – ha spiegato l’assessore alla cultura Doriana Rodino, – coincide con la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ed è significativa perché le conseguenze della violenza di genere spesso coinvolgono i minori”.

All’evento prenderanno parte il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, l’assessore Rodino, l’attrice Simonetta Guarino e le associazioni che hanno aderito.

“E’ un onore avere come ospite Simonetta Guarino, nota al pubblico savonese per i suoi recenti spettacoli su Madre Courage, e conosciuta anche grazie al programma televisivo Zelig con i suoi personaggi femminili come la signora Gaia e la dottoressa Melany, – ha proseguito Rodino. – Il tema della violenza di genere è estremamente delicato e altrettanto forte: la nostra realtà è migliore rispetto a quello che si osserva in altre zone del nostro Paese, tuttavia il fenomeno è purtroppo presente anche qui”.

“Grazie alla legge regionale del 2007 sono stati istituiti i centri antiviolenza ed è stato definito lo strumento della Casa rifugio, mezzi indispensabili per offrire aiuto, accoglienza e protezione che sono presenti e operanti nel territorio del Distretto 7 savonese. Oltre agli enti pubblici e alle forze dell’ordine molto lavoro viene svolto dalle associazioni di volontariato che affiancano le strutture pubbliche anche dopo la fase di emergenza, ovvero sostenendo le vittime di violenza nel percorso di accompagnamento all’autonomia”, ha concluso.

Al termine dell’intervento di Simonetta Guarino sarà presentato il calendario degli eventi proposti in città a cura delle associazioni nel corso della settimana fino al 25 novembre, Giornata contro la violenza di genere, e si accenderanno le luci arancioni su palazzo Sisto, colore simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.