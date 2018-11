Gianluca Binello è il nuovo portiere dello Speranza

Savona. Sabato si apre ufficialmente la sessione invernale dei trasferimenti dei calciatori, che terminerà il 14 di dicembre.

Fulvio Berruti, direttore generale dello Speranza, mette a segno due colpi “in entrata” tesserando i portieri Gianluca Binello, lo scorso anno al Bragno e Simone De Marchi, prelevato dall’Altarese.

Il giovane Cambone, che ha difeso la porta dei savonesi sino ad oggi, entra ufficilamente sul mercato. Alcune voci lo davano di ritorno al Quiliano&Valleggia, ma la presenza agli ultimi allenamenti sul terreno del “Picasso” di Simone Nucci, sembra allontanarlo dal team di mister Enrico Ferraro.

Fabio Prato, difensore (classe ’97), che per motivi di lavoro aveva giocato nell’ Eccellenza piemontese (Biellese) ritorna a giocare nell Cairese, società nella quale è cresciuto.

Alessandro Bruzzone, eclettico giocatore (classe ’99) in grado di ricoprire più ruoli, passa (in prestito) dal Finale alla Cairese.

Pietro Daddi dà l’addio alla Loanesi… l’attaccante è in procinto di giocare con i frontalieri del Ventimiglia.

Il centrocampista Fabrizio Castello, dopo l’eccellente stagione giocata tra le fila della Loanesi, vestirà nuovamente la casacca rossoblù.

Il Pontelungo del presidente Michele Neri ingaggia (dall’Albenga) l’esterno offensivo Francesco Tesoro.

Il difensore Sebastiano Molinari, la scorsa stagione in forza all’Albissola, lascia Vasto (in provincia di Chieti) per tornare a giocare in Liguria… Sanremese e Sestri Levante sono sulle sue tracce.

Come abbiamo riportato nell’articolo si ieri (su Ge24.it) il savonese Gianfranco Pusceddu è il nuovo mister del Borzoli.