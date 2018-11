GF Internazionale Laigueglia: la stagione apre il 24 febbraio 2019

Laigueglia. La nuova stagione del ciclismo amatoriale su strada si aprirà ufficialmente domenica 24 febbraio 2019, giorno in cui si svolgerà la 21ª edizione della Granfondo Internazionale Laigueglia. Come da tradizione, il Gs Alpi propone l’apertura della stagione nella località ligure, con i suoi percorsi ideali per un primo confronto in bicicletta dopo l’inverno, ma soprattutto una località ideale da scoprire sui pedali.

“Dopo quanto è accaduto lo scorso anno, con il doppio rinvio della granfondo, crediamo di aver già pagato abbondantemente il conto con la sfortuna – afferma Vittorio Mevio, presidente del comitato organizzatore -. Al di là di questo, confermiamo il percorso che negli scorsi anni è stato così tanto apprezzato dagli amatori. Laigueglia segnerà non solo la partenza della stagione su strada, ma anche la conclusione, con un’importante novità che comunicheremo nelle prossime settimane”.

Il percorso della Granfondo Internazionale Laigueglia 2019 è di 113 chilometri con un dislivello complessivo di 1.883 metri. Colla Micheri sarà l’ultima salita di un tracciato che non presenta una vera e propria pianura, come avviene normalmente nella geografia del territorio ligure, e che sarà quindi una bellissima sfida da affrontare contro sé stessi.

Le iscrizioni alla Granfondo Internazionale Laigueglia sono già aperte e fino al 19 gennaio è possibile aderire alla quota agevolata di 40 euro. È possibile collegarsi al sito www.granfondolaigueglia.it e cliccare alla voce “Iscrizioni” per non mancare alla prima sfida della stagione.