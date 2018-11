Football americano: le Pirates chiamate alla riscossa

Albisola Superiore. Le ragazze dei Pirates affronteranno domenica 2 dicembre al Pirates Field di Luceto la compagine delle White Tigers di Massa. E’ l’ultima giornata di regular season e fra due settimane scatteranno i playoff.

Per ora la classifica vede le Sirene Milano da sole al comando con un record di quattro vittorie e zero sconfitte; seguono le Underdogs Bologna con 2-1, le savonesi con 1-2 appaiate con le United Lazio e fanalino di coda le White Tigers Massa con 0-3.

Il campionato delle Pirates è stato costellato da prestazioni ottime che non hanno dato sempre il risultato positivo. Come domenica scorsa, quando le ragazze liguri sono state sconfitte di misura dalle Underdogs Bologna con un 12- 6 che ha lasciato l’amaro in bocca.

L’head coach Pirates Simone Buetto afferma: “Purtroppo la sconfitta di Bologna ci complica la vita in chiave playoff. Dovremo cancellare in fretta questo risultato negativo e pretendo dalle mie ragazze una prova di maturità per domenica. Non dobbiamo sottovalutare le toscane perché hanno un roster nutrito e degli ottimi allenatori. In questo campionato cosi breve, può succedere ancora di tutto nella lotta per i playoff”.

Appuntamento quindi per domenica 2 dicembre alle ore 14,30 al Pirates Field di Luceto, Albisola Superiore.