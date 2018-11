Food e sicurezza si incontrano all’Alberghiero di Finale Ligure

Finale Ligure. Venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre per l’Istituto alberghiero di Finale Ligure un fine settimana all’insegna della sicurezza: un’occasione di formazione, apprendimento, laboratorio, degustazione e premiazione.

L’Istituto d’Istruzione Superiore di Finale Ligure e l’INAIL di Savona hanno organizzato due giornate in cui il mondo food e il mondo security si incontrano per approfondire le tematiche della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nel campo della ristorazione.

Venerdì 30 novembre, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, gli alunni delle classi quarte enogastronomia dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Finale Ligure parteciperanno ad un corso di formazione tenuto da personale esperto dell’INAIL e da due alunni delle classi quinte, a tal scopo formati dall’INAIL presso la sede di Savona.

Sabato 1 dicembre, nei locali della scuola, si terrà una gara culinaria che vedrà sfidarsi tre brigate, ciascuna della quali composta da uno studente della classi quarte e da un “grande” invalido INAIL, alle prese con la preparazione di un piatto in cui siano presenti le erbe aromatiche.

Nel corso del pranzo, una giuria tecnica valuterà e premierà i vincitori del concorso. Il pranzo di sabato 1 dicembre è aperto al pubblico che voglia partecipare all’evento e gustare le prelibatezze cucinate e servite dagli allievi dell’Istituto, previa prenotazione al numero di telefono 019-691245. Per la partecipazione è richiesto un contributo di laboratorio pari a 15 euro.