Fissati i funerali dell’ex calciatore Antonio Marcolini: saranno celebrati nella chiesa di Legino

Savona. Saranno celebrati sabato mattina, alle 11, nella chiesa di Legino, i funerali dell’ex calciatore, Antonio Marcolini, molto noto sotto la Torretta per il suo legame con il Savona Calcio, scomparso in seguito ad un tragico incidente in autostrada. Quest’oggi, sarà allestita la camera ardente presso il cimitero di Zinola a partire dalle 16.

Marcolini, che fu calciatore degli striscioni in serie C negli anni ’70, nonché genero di una “bandiera” biancoblu come Roberto Longoni, era il padre di Michele Marcolini, calciatore in serie A a cavallo tra gli anni ’90 e 2000 con le maglie di Bari, Atalanta e Chievo Verona.

Ha perso la vita all’età di 68 anni, sulla A10 tra i caselli di Albisola e Savona. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe buttato da un cavalcavia che passa sopra l’autostrada, precipitando sulla carreggiata: lì sarebbe stato travolto da un camion che transitava proprio in quel momento. Immediato, ma inutile, l’intervento sul posto di vigili del fuoco, automedica e di un’ambulanza della Croce Verde di Albisola.