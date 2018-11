Finale, tutto pronto per l’inaugurazione della nuova sede Inps di Finale

Finale Ligure. Giovedì 6 dicembre, alle 11.30, sarà inaugurata la nuova sede dell’Agenzia Inps di Finale Ligure che si trova in via Ghiglieri numero 2, all’angolo con via Pertica.

Al taglio del nastro saranno presenti il sindaco Ugo Frascherelli, il direttore regionale dell’Inps Paolo Sardi e il direttore provinciale Inps di Savona Roberta Ricchetti.

La nuova sede dell’agenzia, messa a disposizione dal Comune di Finale Ligure, ad affitto agevolato, è in pieno centro, vicino alla stazione ferroviaria e facilmente accessibile ai cittadini.

Gli uffici e gli sportelli dell’agenzia Inps saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle 12,30, il venerdì esclusivamente su appuntamento.