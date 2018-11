Savona. Tanto tuonò che piovve… Il Finale, al termine di un periodo negativo, ritrova il successo e la voglia di tornare ad essere competitivo ai massimi livelli.

“Finalmente abbiamo riassaporato il gusto del successo – dice, con orgoglio, Riccardo Massa – venivamo da un periodo negativo, ma non abbiamo mai mollato, seguendo le direttive di mister Caverzan”.

Nonostante il vostro periodo “buio” sia stato lungo, siete a soli sei punti dalla vetta e immediatamente a ridosso di squadra come Pietra, Vado, Genova Calcio, Cairese e Ventimiglia…

” Vero, le squadre che ci precedono non si sono allontanate in maniera esponenziale – conferma Massa – ragion per cui, ritrovato il bandolo della matassa, confidiamo di rimontare posizioni in classifica”.

Mercoledi giocherete, a Quiliano, la semifinale di Coppa Italia contro il Pietra “delle meraviglie”...

“Sarà di sicuro una gran bella partita – conclude Massa – siamo squadre, che amano giocare al calcio, per cui le premesse per una bella serata di sport ci sono tutte”.