Finale Ligure, nuova illuminazione tra la Caprazoppa e Borgio Verezzi: investimento da 190mila euro

Finale Ligure. La maggioranza Frascherelli, nonostante il voto contrario della minoranza, ha finanziato per 190 mila la pubblica illuminazione fino ai confini con Borgio.

“Avevamo uno studio preliminare che con questa possibilità di utilizzo dell avanzo possiamo concretizzare, – il commento dell’assessore Andrea Guzzi. – Un opera fondamentale, perché diventa l’ultimo tassello di un importante puzzle: illuminare tutto il nostro litorale. La passeggiata di collegamento porto/Varigotti è già appaltata quindi nei prossimi mesi sarà realtà, quindi con questo chiudiamo un percorso che ci rende molto orgogliosi”.

Ma ci sono novità anche in termini di sicurezza, come ha spiegato il primo cittadino Ugo Frascherelli: “Investimento di 150 mila euro anche nel potenziamento della rete e rafforzamento di tutti gli impianti. A breve avremo l’aggiornamento del progetto e quindi i dettagli in termini di nuovo apparecchi. Una cosa è certa: più sicurezza in arrivò per il territorio.”

La soddisfazione del sindaco traspare nonostante sia di oggi la notizia che Finale non sia passata in graduatoria per i finanziamenti ministeriali. Un’ottima posizione per il Comune ma non sufficiente per avere le risorse che l’amministrazione Frascherelli avevo chiesto per 240 mila euro.

“Speriamo che la graduatoria possa essere utilizzata per altre linee simili a quella appena conclusa, per ora vorrà dire che agiremo con risorse nostre”, ha concluso il primo cittadino.