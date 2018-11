Finale, 80 mila euro per la manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica

Finale Ligure. E’ arrivata oggi la determina per l’appalto di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione da 80 mila euro. Lo comunica l’assessore ai lavori pubblici di Finale Ligure, Andrea Guzzi.

“Ieri pomeriggio in consiglio comunale la maggioranza, nonostante la contrarietà di tutta la minoranza, ha finanziato tale importante iniziativa che permetterà al Comune di avere un supporto di un operatore esterno in grado di eseguire interventi di manutenzione straordinaria e pronto intervento delle nostre linee – spiega – Un supporto più che necessario nella gestione della nostra rete di illuminazione che in molti tratti è datata e necessita di frequenti interventi”.

“Negli anni si sta procedendo alla sostituzione di molti punti luce con nuovi punti al led – prosegue – ma la rete è molto vasta e quindi questi appalti aiutano le maestranze comunali che da sole non riescono più a sostenere le molte segnalazioni. Un’iniziativa che sicuramente porterà numerosi vantaggi per il territorio in termini di risposta alle molte istanze cittadine e di aiuto ai tecnici comunali che con tale supporto potranno lavorare meglio e con maggiore efficacia”.