FCD Borghetto 1968, una serata di festa per celebrare i 50 anni

Borghetto Santo Spirito. Questa sera, sabato 17 novembre, a partire dalle ore 20,30, si terrà, presso il Salone delle Feste di via Viglieri 3, la festa per il 50° “compleanno” del FCD Borghetto 1968.

“Un’occasione per guardare brevemente all’indietro, con la sola nostalgia dei compagni di viaggio prematuramente perduti, per riportare subito lo sguardo verso l’oggi, fatto di difficoltà e tanto lavoro, e prendere di mira un futuro denso di allegria, condivisione, valorialità, pieno di passione e del nostro calcio, piccolo ma vero” spiegano i dirigenti del Borghetto.

“Interverranno i padri fondatori, gli ex presidenti, le vecchie glorie, ma sarà soprattutto un momento di aggregazione per i nostri bambini e ragazzi, per i quasi duecento tesserati e le loro famiglie: l’occasione per stringersi tutti insieme e provare la sensazione che ci si può sentire a casa anche su un grande prato verde, portando una maglietta granata direttamente sulla pelle, sul cuore”.

“Presenteremo a tutti gli intervenuti le nostre leve, i nostri bambini, i nostri istruttori, via via fino alla nostra giovanissima prima squadra, che essendo quasi interamente ‘fatta in casa’ esprime al meglio la nostra idea di calcio”.

“Un piccolo rinfresco, un vivace intrattenimento musicale, tanta voglia di festeggiare: non si compiono 50 anni tutti i giorni!“.