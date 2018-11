Savona. Ieri sera, subito dopo la partita del campionato di Serie A1 con il Bogliasco Bene, sono state consegnate le borse di studio del progetto “Fare sport è una fatica senza fatica”, ideato e realizzato dalla Rari Nantes Savona in collaborazione con il gruppo dei Piedineri, in memoria dell’indimenticato storico presidente Bruno Pisano.

Alla cerimonia erano presenti il presidente della Rari Nantes Savona, Maurizio Maricone, il sindaco, Ilaria Caprioglio, il presidente del Consiglio comunale, Renato Giusto, e la famiglia Pisano rappresentata dalla moglie Carla e dai figli Rossella ed Andrea.

Le borse di studio erano riservate a ragazze e ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori che frequentano l’ambiente agonistico della piscina Zanelli di Savona.

Le borse di studio sono state assegnate ad Alessandro Monguzzi (pallanuoto) e Diomira Felline (nuoto sincronizzato) per le scuole elementari; Lorenzo Mantovani (pallanuoto) e Sophie Tabbiani (nuoto sincronizzato) per le scuole medie; Andrea Patchaliev (pallanuoto) e Carmen Rocchino (nuoto sincronizzato) per le scuole superiori.

Oltre alle borse di studio sono stati aggiudicati anche due corsi di inglese messi a disposizione dalla Benedict School di Savona, a Simone Bertino (pallanuoto) e Brenda Pinasco (nuoto sincronizzato).