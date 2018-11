Enzo Iacchetti, Lorenzo Beccati, Max Pisu, Daniele Raco: prosegue la campagna abbonamenti all’Ambra di Albenga

Albenga. Prosegue la campagna abbonamenti per la stagione del Teatro Ambra di Albenga. La rassegna, diretta da Mario Mesiano in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Albenga che parte lunedì 28 gennaio 2019 con un cartellone ricco e di qualità, sta riscontrando una nutrita adesione sia da parte dei numerosi “vecchi” abbonati che hanno riconfermato l’abbonamento, sia da parte di chi all’abbonamento aderisce solo quest’anno, si è infatti largamente superata la soglia dei 200 abbonati dell’anno scorso e la campagna abbonamenti proseguirà fino al 28 gennaio e a partire da lunedì 17 dicembre 2018 sarà possibile acquistare anche i biglietti per i singoli spettacoli.

Grande la soddisfazione del direttore artistico Mario Mesiano: “Quest’anno si è parlato molto del Teatro Ambra di Albenga e degli importantissimi traguardi raggiunti” dichiara Mario Mesiano “sicuramente tutto ciò ha contribuito al fatto che si alzasse il livello di attenzione da parte dei nostri concittadini e non solo, il tutto associato alle nostre proposte per le quali il nostro pubblico ha sempre dimostrato apprezzamento ha fatto si che l’Ambra continui a vivere nel cuore della gente, ringrazio i 230 abbonati che ad oggi hanno aderito all’invito ed esorto gli indecisi ad abbonarsi o regalare un abbonamento magari a genitori, figli, nonni, o amici, ed unire un momento di gioia, come quello di un dono ad una proposta culturale che unisce e arricchisce” conclude Mesiano.

Il programma proposto dalla Teatro Ingaunia comprende sei spettacoli di Prosa, in abbonamento, e tre spettacoli Teatro/Musica/Magia/Cabaret fuori abbonamento, di cui uno a scopo benefico.

Ecco il cartellone della rassegna albenganese che da dodici edizioni porta il teatro di qualità nella cittadina ingaunia.

La campagna abbonamenti proseguirà fino al primo spettacolo lunedì 28 gennaio 2019. Per la biglietteria, invece, bisognerà aspettare lunedì 17 dicembre 2018, quando si aprirà la vendita dei biglietti per ogni singolo spettacolo. Per informazioni telefonare al numero 3287065631. Punti vendita: Teatro Ambra Albenga, tutti i lunedì e venerdì dalle 16 alle 18; Libreria le Torri di Albenga al numero 0182555999; Bar Bacicin di Ceriale al numero 0182992024.