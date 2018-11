Provincia. La Provincia di Savona come cabina di regia per l’emergenza post-maltempo: il neo presidente dell’ente provinciale Pierangelo Olivieri ha infatti convocato un vertice con tutti i 19 comuni costieri che sono stati flagellati dalla violenta mareggiata, con danni ingenti alle strutture pubbliche e ai privati, in primis ai balneari.

L’incontro si terrà questo giovedì alle ore 15:00 a Palazzo Nervi: l’obiettivo è fare fronte comune a livello territoriale sulle risorse necessarie per la ricostruzione e vedere assieme tutte le iniziative di sostegno a favore di imprese, famiglie e aziende che hanno subito ingenti danni.

“La Provincia è diventata la casa dei comuni ed è giusto analizzare e vedere in maniera congiunta la situazione di emergenza, favorendo e attivando iniziative congiunte e univoche sul territorio – sottolinea il presidente Olivieri -. La nostra provincia deve fare pregging sulle isituzioni sovraordinate per ottenere i fondi necessari al ripristino di strade, impianti, infrastratture e opere a mare, inoltre sono indispensabili misure di sostegno per i privati e i balneari, penso ad agevolazioni fiscali, introiti Imu da spendere per la ricostruzione e altro ancora… Bisogna fare bene e bisogna fare in fretta”.

“L’importante è fare squadra a livello provinciale: per questo stiamo predisponendo un ordine del giorno, un documento congunto e condiviso che la Provincia è pronto a sostenere a livello di assemblea dei sindaci e di Consiglio provinciale, con la successiva approvazione da parte di tutti i comuni costieri interessati” spiega ancora il numero uno di Palazzo Nervi.

“Mi auguro che non ci siano intoppi burocratici: servono procedure snelle e veloci per sostenere i territori colpiti e aiutare molte imprese in ginocchio dopo l’ondata di maltempo” conclude Olivieri.