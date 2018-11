Elezioni 2019, Uniti per Celle candida a sindaco Remo Zunino

Celle Ligure. Sarà Remo Zunino il candidato sindaco per la lista Uniti per Celle. La decisione è arrivata nella serata di ieri al termine di una affollata riunione in Sala Consiliare.

Il Comitato di Uniti per Celle ha preso atto che nei termini previsti dalla precedente assemblea del 6 novembre è stata presentata una sola candidatura alle primarie, ovvero quella di Remo Zunino.

In base a questo il Comitato ha deciso di non svolgere le Primarie ma di ufficializzare tramite il voto unanime nel Comitato la Candidatura a Sindaco di Remo Zunino.

“Il Comitato Uniti Per Celle promuove perciò la creazione di una Lista Civica di Programma e vuole rimarcare che l’azione del Comitato si è svolta tramite tre Assemblee e una riunione di approfondimento per redarre le linee di principio (riunione questa composta da tutti i componenti uscenti della Maggioranza Comunale e da un gruppo di cittadini eletti dalla riunione del Comitato) e che le decisioni sono state assunta alla unanimità. Da domani bisogna lavorare per sostenere la candidatura di Remo Zunino allargando ancora di più’ la base del Comitato” si legge in una nota di Uniti per Celle.

“Nelle linee di principio approvate unanimemente si dice testualmente ‘Il Comitato riconosce il buon lavoro effettuato dalla Amministrazione Comunale’ ed è questo un tratto distintivo della Lista che si andrà a formare per garantire alla città un governo serio e efficiente. Inoltre nelle linee di principio vi sono vasti impegni ,dal sociale alla fiscalità’,alla partecipazione, all’ambiente, ai giovani,al territorio ecc che verranno sviluppati in un programma dettagliato insieme al candidato Sindaco. Il lavoro fatto e’ stato molto in breve tempo senza escludere nessuno e tutti hanno potuto esprimere la loro posizione e portare il loro contributo. Da domani inizia la campagna elettorale e tutto il Comitato deve lavorare per trovare nuovi aderenti e nello spirito Civico di una Lista di Programma confrontarsi con cittadini” concludono da Uniti per Celle.