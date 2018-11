Ecografia nel 2020, Asl 2: “Prenotazioni secondo la normativa, posti diponibili in altre strutture”

Albenga. Non si è fatta attendere la risposta della Asl 2 savonese sul caso sollevato da IVG.it in merito alla prenotazione di un esame specialistico all’ospedale di Albenga. “Ipotizzando una richiesta con priorità clinica P, quindi non urgente, prestazione da effettuare entro 365 giorni, le disponibilità nelle varie strutture erogatrici dell’Asl sono le seguenti: ospedale di Albenga nessuna disponibilità, per l’ospedale di Pietra Ligure primo posto disponibile il 17/01/2020; per l’ospedale di Savona primo posto disponibile per Follow up il 20/06/2019; per l’ospedale di Cairo Montenotte primo posto disponibile per follow up il 12/06/2019” precisa l’azienda sanitaria. “Quindi viene garantita entro l’anno la prenotazione sul territorio dell’Asl 2 savonese”.

Ecco la disponibilità per la priorità B entro 10 giorni: “Nessuna disponibilità per l’ospedale di Albenga, nessuna disponibilità per l’ospedale di Pietra, primo posto disponibile a Savona il 29/11/2018, primo posto disponibile al Centro Convenzionato Varazze Radiologia il 29/11/2018, nessuna disponibilità all’ospedale di Cairo. Quindi anche in questo caso – precisa ancora la Asl 2 – viene garantita la prenotazione entro i 10 giorni previsti dalla normativa”.

E la Asl 2 aggiunge: “Per quanto riguarda la disponibilità riferita alla priorità D, entro 60 giorni, viene richiesto dall’operatore CUP il nominativo del paziente e ricontattato per assegnare l’appuntamento entro i 60 giorni come da normativa tramite il sistema del back office”.

“L’azienda ribadisce che vengono garantiti i tempi previsti dalla normativa qualora il cittadino si renda disponibile ad eseguire la prestazione presso la prima struttura sanitaria disponibile. L’azienda si scusa per eventuali disagi arrecati all’utente dovuti a probabili incomprensioni in fase di prenotazione” conclude la Asl 2 savonese.