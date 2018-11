LIVE: VENTIMIGLIA-CAIRESE 0-0

27′ La Cairese prova a prendere campo, De Matteis dalla destra serve in area Alessi che prova la rovesciata, pallone sul fondo

17′ Gallera avanza sulla sinistra e serve nel cuore dell’area Felici, ma Giribaldi in tuffo gli toglie il pallone dalla testa. Ventimiglia che continua ad essere pericoloso e Cairese che soffre tantissimo

13′ Serpentina di Rea Alfonso che salta tre giocatori entra in area e carica il tiro, ma Facello devia sul fondo

4′ Spozio allarga sulla destra per Saviozzi che appena entrato in area tenta il tiro che si rivela troppo debole per impensierire Scognamiglio

3′ Subito pericoloso il Ventimiglia, Fraticelli avanza sulla destra e serve in area piccola Gallera che sbilanciato non riesce a calciare

1′ Si parte!

FORMAZIONI

VENTIMIGLIA: Scognamiglio, Allegro, Fraticelli, Ala, Serra, Manone, Cournelle, Musamarra, Felici, Galiera, Rea Alfonso. A disp.: Bevilacqua, Piantoni, Trimboli, Eugeni, Principato, Lembo, Alberti, Rea Danilo, Crudo. All. Soncin

CAIRESE: Giribaldi, Corsini, Moretti, Olivieri, Spozio, Facello, De Matteis, Clematis,. Canaparo, Alessi, Saviozzi. A disp.: Moraglio, Cavallone, Negro, Rizzo, Brignone, Tubino, Realini, Di Martino. All Solari

ARBITRO: Angelo Pragliola di Avellino

ASSISTENTE 1: Nicolò Pasquini di Genova

ASSISTENTE 2: Valerio Firenze di Genova

Ventimiglia. Buongiorno cari lettori di IVG.it, oggi siamo al Morel per seguire il match tra Ventimiglia e Cairese. Due squadre che fino ad oggi hanno disputato un buon campionato guadagnando rispettivamente 16 e 17 punti. I gialloblù, però, arrivano a questa sfida in piena emergenza, date le sette assenze importanti. Infermeria piena anche per i granata, che contano ben 4 defezioni. Si affrontano due formazioni che hanno sempre fatto bene in casa ed in trasferta, tre vittorie e due pareggi al Morel per il Ventimiglia e tre successi ed una sconfitta per la Cairese fuori da Brin. Si prospetta dunque una partita molto interessante e divertente.