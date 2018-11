Quiliano. Prima sconfitta stagionale al Dagnino per il Vado. Dall’importante match con il Pietra Ligure, in programma domenica 25 novembre, i rossoblù sono usciti sconfitti per 3-0.

Dopo un’iniziale fase di gara che non ha riservato grosse emozioni, al 22° gli ospiti si portano in vantaggio con una punizione di Baracco. Poi, dopo appena 2′, con una bruciante ripartenza, Zunino firma il 2 a 0. Il Vado prova a reagire e al 29° Alberico, con una doppia parata, nega il gol sia Donaggio che a Parodi. Al 33°, invece, ci prova Del Nero dalla distanza, ma il suo tiro, deviato da un difensore, sfiora la traversa.

Nella ripresa il Vado, riversandosi in avanti, si espone al contropiede avversario, ed Illiante, in uscita, è bravo a fermare Zunino lanciato a rete. Intorno alla mezz’ora, però, Alberico si rende di nuovo protagonista di un doppio intervento, intercettando le conclusioni di Parodi e Oubakent.

Sull’altro fronte, invece, Illiante neutralizza una tiro da distanza ravvicinata di Gaggero. Poi al 40°, sugli sviluppi di un corner, Alberico vola per fermare un colpo di testa di Puddu. La terza marcatura dei pietresi arriva in pieno recupero. Al 48°, infatti, l’arbitro assegna un rigore agli ospiti: tira Zunino, Illiante respinge ma lo stesso attaccante pietrese riesce a ribadire in gol.

Il tabellino:

Vado – Pietra Ligure 0-3 (p.t. 0-2)

Reti: p.t. 22° Baracco (P), 24° Zunino (P); s.t. 48° Zunino (P).

Vado: Illiante, Ferrara, Tona, Redaelli, Puddu, Del Nero, Oubakent, Termini (s.t. 1° Macagno), Parodi, Donaggio, D’Antoni (s.t. 1° Dagnino). All. Tarabotto.

Pietra Ligure: Alberico, Ciceri, Gaglioti, Baracco (s.t. 36° Danio), Bottino, Corciulo, Rimassa, Badoino, Gaggero, Zunino, Rovere (s.t. 34° Auteri). All. Pisano.

Arbitro: Torriglia (Novi Ligure). Assistenti: Raimondo (Genova) e Storace (Novi Ligure).