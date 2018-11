Eccellenza, Cairese contro Busalla: la cronaca in diretta

LIVE: CAIRESE-BUSALLA 0-1 (21′ Compagnone)

1′ Al via la ripresa! Cambio per mister Cannistrà esce Garrè sostituito dall’ex Migliaccio. Per la Cairese si scaldano Clematis e Corsini

SECONDO TEMPO

47′ Finisce il primo tempo, in vantaggio il Busalla, grande rabbia per mister Solari

46′ Lancio di De Matteis per Rizzo che controlla e serve sul secondo palo Alessi che colpisce il montante

45′ Due minuti di recupero

39′ De Matteis crossa nel cuore dell’area dove Alessi ci prova in semirovesciata, il pallone finisce sul fondo

36′ Spozio servito dalla sinistra da Canaparo prova la botta dalla distanza che supera di pochissimo la traversa

31′ Piove sul bagnato per la Cairese, Pastorino durante la presunta simulazione si infortuna ed è costretto ad abbandonare il campo, sostituito da De Matteis

28′ Ancora brutte notizie per mister Solari, Di Martino non ce la fa e viene sostituito da Canaparo

26′ Ancora Cairese in avanti con Pastorino che contrastato dentro l’area, cade ma viene ammonito per simulazione

23′ La Cairese cerca subito di rispondere, Pastorino entra in area dalla destra e in area piccola cerca il tiro a incrociare, ma mette incredibilmente fuori

21′ VANTAGGIO BUSALLA! Brignone atterra in area Garrè, per l’arbitro Dasso è calcio di rigore. Dal dischetto va Compagnone che infila alla sinistra di Giribaldi, che intuisce ma non ci arriva

18′ Punizione di Saviozzi dai 25 metri che impegna Canziani che allontana con i pugni

10′ Lancio di Di Martino per Saviozzi che avanza verso la porta, ma si allunga troppo il pallone, Canziani in uscita bassa blocca

7′ Occasionissima per la Busalla, Lobascio vince il contrasto in area con Giribaldi, ne esce una parobola diretta in porta che Facello spazza sulla linea

5′ Di Martino filtrante per Saviozzi che tenta il diagonale, ma non inquadra lo specchio della porta

1′ Si parte!

Prima del fischio d’inizio verrà osservato un minuto di raccoglimento in ricordo di Antonio Marcolini

FORMAZIONI

CAIRESE: Giribaldi, Cavallone, Brignone, Olivieri, Spozio, Facello, Pastorino, Rizzo, Di Martino, Alessi, Saviozzi. A disp.: Nari, Corsini, Moretti, Clematis, Negro, Tubino, De Matteis, Canaparo, Realini. All. Solari

BUSALLA: Canziani, Piemontese, Piccardo, Zanovello, Monti, Moretti, Garrè, Cotellessa, Lobascio, Compagnone, Repetto. A disp.: Bertone, Oliva, Boccardo, Molini F., Molini M., Migliaccio, Riva, Altamore, Velastegui. All. Cannistrà

ARBITRO: Sig. DASSO Riccardo (sez. di Genova)

ASSISTENTE 1: ZANONE Denise (sez. di Chiavari)

ASSISTENTE 2: TROINA Michele (sez. di Genova)

Cairo Montenotte. Buongiorno cari lettori di IVG Sport. Oggi al Brin la sfida del riscatto per la Cairese che, dopo la sconfitta nel recupero di mercoledì contro la Sammargheritese, cercherà di rifarsi tra le mura amiche dove ha guadagnato solo sette punti su 15 a disposizione, pur rimanendo imbattuta. Contro il Busalla, però, mister Solari è in piena emergenza, mancano infatti all’appello i titolari Doffo, Piana, Magnani, Di Leo e Moraglio fermi per gravi infortuni. Un partita, dunque, che non si prospetta facile per i gialloblù che al di là delle assenze incontrano un avversario che in trasferta ha guadagnato ben 8 dei sui 12 punti in classifica.