Diocesi di Savona-Noli, sabato 24 novembre torna la Colletta alimentare

Savona. Sabato prossimo 24 novembre si terrà la ventiduesima edizione della “Giornata Nazionale della Colletta Alimentare”, un appuntamento tradizionalmente molto sentito nella diocesi di Savona-Noli che vede impegnate ogni anno numerosissime persone.

Nella “zona Savona”, il comprensorio che va da Varazze a Finale più la Val Bormida, sono oltre 70 i punti vendita coperti con più di mille volontari che crescono ogni anno. Oltre a gruppi parrocchiali e alle San Vincenzo, da sempre in prima linea nel sostegno ai poveri, nel nostro territorio sono molto attivi i gruppi scout, le confraternite, gli alpini, i militi delle pubbliche assistenze, alcune società sportive. Da anni ormai presente anche il distretto savonese del Rotary Club e i Marinai d’Italia. Grande collaborazione anche per i mezzi di trasporto, oltre venti furgoni, con un forte impegno della Cooperativa Bazzino.

Grazie a questo grande lavoro di squadra nel 2017 sono state raccolte a Savona ben 30 tonnellate di viveri di ogni genere (8200 a livello nazionale). Le scatole di alimenti donati saranno come sempre stoccate nel magazzino di Legino, nei locali dell’ex macello civico, che il Comune di Savona ancora una volta ha gratuitamente messo a disposizione per questa iniziativa. Una buona parte di quanto raccolto durante la Colletta verrà distribuito entro Natale agli Enti convenzionati nella provincia stessa.

“L’invito è quindi a partecipare e a donare con generosità uno dei prodotti richiesti (olio, omogeneizzati, prodotti per l’infanzia, tonno in scatola, pelati e legumi in scatola, riso) nei punti vendita aderenti”, dicono dalla curia savonese.

Per ulteriori informazioni è consultabile anche il gruppo Facebook “Quelli della colletta alimentare di Savona e dintorni”.