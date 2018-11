DiaDay 2018, arriva anche nel savonese la campagna di prevenzione del diabete

Savona. Al via la seconda edizione del DiaDay. Dal 12 al 18novembre (in concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete, che si celebra il 14 novembre) anche le farmacie savonesi aderenti all’iniziativa offrono gratuitamente ai cittadini che lo desiderano l’autoanalisi della glicemia e la compilazione di un questionario anonimo per calcolare il rischio di sviluppare la malattia nell’arco dei prossimi dieci anni.

Quest’anno è previsto anche un questionario con domande sull’aderenza alla terapia per le persone che già sanno di essere affette da diabete.

Le farmacie che hanno aderito all’iniziativa DiaDay, riconoscibili dalla locandina che promuove la campagna, sono 6.500 sul territorio nazionale e i cittadini possono trovare quella più vicina sul sito www.federfarma.it, tramite un sistema di geolocalizzazione, attivo dal 9 novembre.

La campagna sarà pubblicizzata sulle reti Mediaset con uno spot che ha come testimonial il famoso comico Raul Cremona, che invita i cittadini ad effettuare lo screening.

E’ importante sottoporsi al test perché scoprire per tempo il diabete o accertarne la predisposizione è un grande vantaggio per il cittadino che può tempestivamente, insieme al suo medico curante, individuare le terapie ed i comportamenti più opportuni. Dalle stime risulta che un milione e mezzo di italiani non sa di avere il diabete.

Alla fine della campagna i dati saranno elaborati da un board scientifico e resi disponibili alle Istituzioni sanitarie che, sulla base di essi, potranno individuare gli interventi sanitari più opportuni per contrastare la malattia e le sue complicanze, riducendo così i costi per la collettività.

“Nella nostra provincia partecipano alla campagna DiaDay 64 farmacie ”dichiara il Presidente di Federfarma Savona, Aldo Gallo. “È un’importante iniziativa di educazione sanitaria e di prevenzione sul territorio, che sfrutta appieno la capillarità della rete delle nostre farmacie, che confermano così il proprio ruolo di primo presidio del SSN”.

La campagna è realizzata da Federfarma, con il patrocinio di Fofi, Fnomceo, Amd, Sid, Utifar, Fenagifar, Cittadinanzattiva. La raccolta e l’elaborazione statistica dei dati è a cura di Promofarma, società di servizi di Federfarma.