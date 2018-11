Davide Di Rosolini live al Circolo ARCI Messico & Nuvole di Albenga + Lasagnata Sociale

Sabato 17 novembre 2018 // h20,30

Ospite al Messico&Nuvole il cantautore siciliano Davide Di Rosolini, per una serata che si aprirà con l ormai classica lasagnata sociale di autofinanziamento.

MENU’ :

antipasto della casa (crostone+ratatouille+formaggio), lasagne al ragù // lasagnette vegetariane // torta pere e cioccolato…il tutto ai soliti 15euro con la birretta o il vino.

LE CENE SOCIALI DI AUTOFINANZIAMENTO AIUTANO A SOSTENERE LA NOSTRA PROPOSTA CULTURALE/ASSOCIATIVA PARTECIPATE !!!!!!

Davide Di Rosolini

Dagli studi condotti dalla U.V.A. (Università Viticoltori Alcolizzati) i termini più corretti per descrivere Davide Di Rosolini sono quattro: CantAttore, FantArtista, CreAttivo e CreAtino.

CantAttore, opera da anni nel teatro e le sue canzoni sono dei veri e propri microspettacoli teatrali.

FantArtista, oltre a cantare, suonare e scrivere, realizza strane opere e gadget: dal kit dell’uomo solo al porta portachiavi, dai cartelloni guida per il pubblico a straordinari pezzi d’arte contemporanea.

CreAttivo, la sua forte e ricca attività creativa gli fa sfornare album, canzoni, fumetti, trailer, film, spettacoli, miracoli.

CreAtino, in fondo è uno di quei creativi molto cretini, che parlano d’amore con uno sguardo placido e scanzonato, senza prendersi mai sul serio.

Davide Di Rosolini, nato a Modica (RG) nel Gennaio del 1982, ha iniziato la sua carriera musicale nel 1998 come bassista/chitarrista in diverse band.Ha pubblicato due dischi con la band Tetra Martire, dov’era cantate e chitarrista: Tre quarti d’ira (2004), Poco prima della fine (2005).È stato fondatore del duo di teatro-canzoni Unduo, insieme a Costanza Paternò con cui ha pubblicato due dischi: Travolti da un insolito destino (2008), Novena (2009). È l’ideatore e il direttore artistico del Sincero Festival (www.sincerofestival.com). È fondatore dell’associazione no profit per lo sviluppo della musica d’autore MU (www.musicistiuniti.com).Dal 2010 ad oggi pubblica album da solista: Disordine sotto il soppalco (2010), T.R.I.S. (2011), Praticare il bivacco (2012), Combattere l’ansia (2012), Flli Di Rosolini in Novena (2013), Disordine sopra il soppalco (2014), Chilometri, etilometri & aritmie (2015), Il male (2016) e “il male(il film)”(2017)

INGRESSO A OFFERTA CON TESSERA ARCI