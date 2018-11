Danza paralimpica, le stelle savonesi brillano a Malta

Savona. Il team savonese della ASD Semplicemente Danza si fa strada al Malta Open Dance Spectacular, come unico rappresentante dell’Italia.

Dopo una coreografia di presentazione dei giudici e alla presenza di personalità della danza, della politica e dello sport provenienti da tutto il mondo, ha avuto inizio la gara con il suo sfarzoso turbinio di luci, costumi, colori e musiche.

Alla fine di una lunga giornata dedicata al ballo, il team savonese diretto da Edo Pampuro è presente, come sempre, sul podio: medaglia di bronzo per Chiara Bruzzese e Davide Mori Romeo, già campioni italiani FIDS ed europei IDO di Wheelchair dance show, e primo posto non vedenti e quarto posto assoluto showdance aperto a tutte le disabilità per Luisella Frumento e Gianni Gottardi, anch’essi campioni italiani FIDS ed Europei IDO nella categoria Blind showdance.

La seconda giornata di competizioni è stata altrettanto fruttuosa ed entusiasmante; Chiara si piazza in finale, con un quinto posto, scontrandosi contro avversarie pluricampionesse, mentre Luisella e Gianni vincono l’oro nella categoria Danze standard combi blind.

La giornata si conclude con un team match amichevole, un tutti contro tutti e tutti con tutti, squadre composte da atleti di nazionalità diverse conclusosi con una grande festa all’insegna dell’unione, della complicità e del divertimento. Il Team A, capinato da Edo, si aggiudica il primo posto, lasciando alle spalle gli altri quattro team.