Vado Ligure. Partirà nei prossimi giorni l’intervento tampone per la ricostruzione dell’argine del torrente Segno a Vado Ligure danneggiato dall’ultima ondata di maltempo che si è abbattuta sul savonese.

A seguito delle piogge e del forte vento, infatti, un albero era crollato sul muro di contenimento del corso d’acqua vadese, con una porzione di argine letteralmente distrutta. Nei giorni successivi era stato rimosso il tronco e i rami e nei prossimi giorni dovrebbero iniziare i lavori per la ricostruzione temporanea del muro di contenimento, attraverso dei blocchi di cemento che saranno posizionati per rafforzare l’argine del torrente.

Come confermato dall’assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi, l’intervento previsto è solo temporaneo, in quanto il Comune di Vado Ligure attende ancora il progetto esecutivo per la messa in sicurezza complessiva del torrente Segno, un’opera da 10 mln di euro e che è prevista nell’ambito degli interventi complementari per il territorio vadese stabiliti dell’accordo di programma per la realizzazione della piattaforma Maersk.

“Attendiamo che si completi l’iter progettuale da parte della Port Authority, con tutte le autorizzazioni del caso per far partire quanto prima un intervento essenziale per il nostro territorio, soprattutto in vista di condizioni meteo sfavorevoli” conclude l’assessore Gilardi.