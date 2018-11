Alassio. È iniziato l’intervento di restyling e messa in sicurezza della pavimentazione di Passeggiata Graf, ad Alassio, pesantemente danneggiata a seguito dell’ondata di maltempo che nelle scorse settimane ha investito la Liguria.

Nel progetto: nuove basole, ringhiere e illuminazione in sintonia con l’arredo urbano di tutte le passeggiate alassine. La ditta incaricata dei lavori ha iniziato con lo smantellamento della vecchia pavimentazione, già parzialmente distrutta dalla mareggiata della notte del 29 ottobre scorso.

Foto 2 di 2



“Come precedentemente annunciato siamo intervenuti sul progetto iniziale per dare continuità di immagine a tutto il percorso delle passeggiate – spiega l’assessore ai lavori pubblici Rocco Invernizzi – e in più abbiamo inserito dettagli di pregio a caratterizzare il percorso come i nastri metallici incastonati nella pavimentazione con incise citazioni tratte dagli scritti di Arturo Graf”.

“Si tratta di un ulteriore significativo intervento, di oltre 450 mila euro, sulla città a seguito della straordinaria mareggiata che ci ha colpiti meno di un mese fa e sarà seguito quasi contemporaneamente da quello su Passeggiata Baracca per la quale stiamo cercando di velocizzare l’iter procedurale affinché tutte le opere possano essere terminate prima possibile”, ha aggiunto il sindaco Marco Melgrati.