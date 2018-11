Borghetto Santo Spirito. Vandali in azione a Borghetto Santo Spirito. Negli ultimi giorni diverse strutture pubbliche della zona di via Trilussa sono state prese di mira dai alcuni incivili che si sono divertiti a sporcare, deturpare e danneggiare gli spazi ed i materiali in esse contenuti.

Il primo episodio si è verificato nella tensostruttura accanto alla palestra comunale. I “soliti ignoti” sono penetrati all’interno del “pallone” sfondando una porta e, una volta dentro, hanno aperto gli armadi ed i contenitori delle attrezzature sportive. Non soddisfatti, hanno imbrattato il muro esterno con alcune bestemmie.

di 17 Galleria fotografica Atti vandalici a Borghetto Santo Spirito









La notte scorsa i vandali si sono spostati nell’istituto comprensivo: qui hanno gravemente danneggiato una Lim (lavagna multimediale) ed alcuni computer.

Informati dei fatti, il sindaco Giancarlo Canepa si è consultato con i carabinieri. Il sospetto è che i responsabili vadano ricercato tra i più giovani abitanti della cittadina. Anche per questo motivo stamattina Canepa ha fatti visita agli studenti della scuola sottolineando la gravità dei fatti.

Giusto una settimana fa altri vandali avevano imbrattato con frasi offensive i muri vicino allo stadio Oliva.