Dalla Svezia arriva a Cairo Montenotte l’Idrottsföreningen Brommapojkarna

Cairo Montenotte. L’ASD Cairese 1919 è lieta di ospitare per la seconda volta al Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte l’Idrottsföreningen Brommapojkarna, più comunemente nota come Brommapojkarna o semplicemente BP, società calcistica svedese proveniente da Stoccolma, più precisamente dal sobborgo di Bromma.

Il Brommapojkarna è la più grande squadra di calcio in Europa in termini di numero di squadre attive di tutte le età: nel 2007 vantava 247 squadre e tremila giocatori. Il club è famoso per la sua accademia giovanile, che negli anni ha prodotto numerosi giocatori svedesi di altissima qualità.

Fondato nel 1942, ha sempre militato nelle serie minori, ottenendo nel 2006 la prima promozione nella Allsvenskan, categoria dalla quale retrocesse dopo una sola stagione. Dopo alterne vicende, dal 2013 gioca di nuovo nella Allsvenskan, dove arriva tredicesimo. Ciononostante, nel 2014 viene ammesso per la prima volta nella sua storia all’Europa League e termina la sua corsa nelle coppe continentali al terzo turno sconfitto dal Torino. In campionato retrocede con 5 turni di anticipo e l’anno successivo (2015) si classifica all’ultimo posto nel campionato di Superettan. La risalita in seconda serie è però immediata. Il club si vede protagonista di una doppia promozione: solo nel 2016 la squadra giocava in serie C, mentre nel 2018 la ritroviamo nell’Allsvenskan.

Tutte le partecipanti (fino ad oggi): Juventus, Inter, Torino, Genoa, Sampdoria, Parma, Atalanta, Spartak Mosca (Russia), Lokomotiva Zagabria (Croazia), NK Domzale (Slovenia), Stabæk Fotball (Norvegia) e Brommapojkarna (Svezia)