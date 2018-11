Albenga. I lavoratori della Laerh pronti ad un nuovo sciopero: dopo la protesta di questa mattina, le organizzazioni sindacali di categoria e la Rsa hanno proclamato un’altra protesta per l’intero turno di lavoro, lunedì 26 novembre, in concomitanza con lo sciopero di 8 ore della Piaggio Aerospace, unendosi, quindi, al corteo in programma a Savona.

Dalle ore 9 pertanto i lavoratori di Laerh così come quelli di Piaggio si concentreranno presso piazza del Brandale a Savona da cui partirà la manifestazione per le vie di Savona che si concluderà in piazza Saffi, sotto la sede della Prefettura.

di 5 Galleria fotografica Lavoratori Laerh in sciopero









“Nella giornata odierna i lavoratori dello stabilimento Laerh di Albenga hanno scioperato a seguito della decisione della direzione dello stabilimento di non rinnovare cinque lavoratori con contratto in scadenza a fine mese. Ciò a causa della situazione di grandissima incertezza sui carichi di lavoro per i prossimi mesi dovuta alla mancata definizione delle problematiche legate alla vertenza Piaggio Aerospace. L’adesione allo sciopero è stata massiccia attestandosi oltre il 96%, segno di grande unità i di come i lavoratori abbiano compreso come non sia in gioco solo il destino dei contratti a termine ma lo stesso futuro del sito produttivo” afferma la Fiom savonese.

“Nel tardo pomeriggio di ieri abbiamo poi appreso la notizia della decisione da parte di Piaggio Aerospace di richiedere l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. Tale decisione mette ovviamente a rischio non solo i lavoratori degli stabilimenti Piaggio di Villanova d’Albenga e di Sestri Ponente ma anche i dipendenti di Laerh”.

“Rischia così di venire messa in discussione una delle poche nuove realtà produttive che si sono insediate nel nostro territorio negli ultimi anni in un settore peraltro strategico come quello dell’aerospace” conclude la Fiom.