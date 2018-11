Coppa Italia di Eccellenza, Pietra Ligure contro Finale: la cronaca

Quiliano.

Buon pomeriggio ai nostri lettori di Ivg sport.

Siamo in collegamento dal Picasso di Quiliano per l’attessima partita di semifinale di coppa Italia di Eccellenza che vede affrontarsi il Pietra di Mister Pisano e il Finale di Mister Caverzan. Le due squadre si sono già affrontate in campionato al Borel un po’ di settimane fa e il risultato è stato un pareggio per 1-1.

Le due compagini stanno attraversando momenti differenti, i pietresi sono al settimo cielo per il loro strepitoso campionato ottenendo ottimi risultati e un piazzamento di alta classifica tutt’altra situazione in casa giallorossa dove la squadra da 3 o 4 settimane non riesce più a vincere e a fare risultati importanti per mantenere la zona playout distante e allontanare i fantasmi di una possibile lotta alla salvezza che sarebbe una vera e propria beffa per una squadra che a inizio campionato doveva lottare per le prime posizioni .

Questa partita potrebbe dare ad entrambe una bella carica sia per far bene in campionato sia per arrivare alla finale del 6 gennaio 2019 motivati e ambiziosi di vincere il trofeo molto ambito e molto importante nella categoria.

Le due squadre scenderanno in campo con le seguenti formazioni:

PIETRA LIGURE:

Mr. Pisano avrà a disposizione:

FINALE:

Mr Caverzan avrà a disposizione: