Completamento della rete del gas a Solva e Meglio: scatta la raccolta firme e Melgrati scrive a rete Gas

Alassio. Quella degli abitanti della frazione di Caso non è una battaglia iniziata oggi. Da tempo fanno pressione perché il Comune di Alassio si attivi per portare le condutture del gas metano fino alla piccola frazione sulle colline di Alassio.

Nei giorni scorsi una accorata raccolta di firme non ha lasciato indifferente il sindaco Marco Melgrati che ha voluto farsi parte attiva, avviando i contatti con Rete Gas SpA per il completamento della rete non solo per i 45 nuclei famigliari di Caso ma anche per la Frazione di Solva, con il completamento in regione Cavia, e quella di Moglio con il completamento verso Regione Crocetta e Vegliasco.

“La richiesta fa riferimento alla convenzione sottoscritta dal Comune di Alassio con Rete Gas – spiega Melgrati – ed è un chiaro invito a valutare i lavori per il completamento della rete a tutte le utenze cittadine”.