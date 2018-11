Commissione consiliare di Regione Liguria approva legge su istituzione Elenco operatori socio-sanitari

Liguria. Oggi la II Commissione consiliare di Regione Liguria ha approvato all’unanimità la proposta di legge sull’istituzione dell’Elenco regionale degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione.

“Con l’istituzione del nuovo Elenco Regione Liguria – spiegano i consiglieri regionali della Lega Paolo Ardenti, Giovanni De Paoli e Vittorio Mazza – sarà in grado di dare maggiore riconoscimento alla figura dell’operatore socio-sanitario e, come da loro richiesto, potrà contribuire a una migliore tutela di coloro che accedono ai corsi per svolgere questa importante attività sul nostro territorio”.

“Al fine di valorizzare le competenze professionali acquisite in un’apposita sezione saranno inseriti, su domanda, coloro che abbiano conseguito l’attestazione e la qualifica rilasciata dagli enti accreditati secondo le normative statali e regionali vigenti (naturalmente resta fermo il principio della libera circolazione delle certificazioni professionali in ambito europeo)”.

“In altra sezione, saranno quindi inseriti gli enti di formazione accreditati da Regione Liguria e i corsi attivi sul territorio, riconosciuti secondo gli indirizzi operativi regionali” concludono.