Colto da malore alla MulaTrial a Varazze, deceduto uomo di 54 anni

Varazze. Tragedia questa mattina durante la quarta edizione della MulaTrial a Varazze, il tradizionale appuntamento sportivo sulle alture della località del levante savonese.

Intorno alle 10:00 di questa mattina un uomo di 54 anni, uno dei numerosi spettatori della gara, ha accusato un malore ed è deceduto. Inutili i tentativi di soccorso da parte di un medico presente ed in seguito dei sanitari intervenuti lungo il tracciato della competizione sportiva. Per il 54enne, colto da infarto, non c’è stato nulla da fare: militi e 118 non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

Sul posto sono intervenuti personale del soccorso alpino e i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri che hanno avviato le indagini del caso. Per le operazioni di soccorso era stato mobilitato anche l’elicottero.