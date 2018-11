Coldiretti Savona presenta il video “Art&Wine” in Vigna

Alassio. Il mondo agricolo del savonese approda per la prima volta nella sala Carossino del Comune Alassio, con il video realizzato dal videomaker Willie Boehmer che racconta l’esperienza di team building dei turisti in vacanza nella “Città del Muretto” tra i filari di Pigato dell’azienda vitivinicola Massimo Alessandri.

La sinergia con i territori e i produttori della Valle Arroscia associati a Coldiretti ha dimostrato che è possibile per la città di Alassio competere nei segmenti food e wine con altre realtà quali le Langhe e il Trentino, leader del segmento enogastronomico, e che, anche nella nostra regione, si è in grado di rispondere alle esigenze dei nuovi viaggiatori sempre più alla ricerca di un turismo esperenziale, che gli permetta di vivere realmente il territorio.

Il video che racconta l’educational organizzato dal Centro Studi sul Turismo dell’Alberghiero F.M. Giancardi, in collaborazione con il residence Le Terrazze e Coldiretti, mostra le straordinarie potenzialità dei nostri territori che in meno di mezzora di auto consentono ai turisti di immergersi in paesaggi, saperi e sapori “dell’altra Liguria”.

“Il video presentato – affermano il Presidente di Coldiretti Savona Marcello Grenna e il Direttore di Coldiretti Savona Simone Moroni – testimonia il legame sempre più stretto che, anche in Liguria, si sta creando tra turismo e agricoltura. Le nostre aziende sono custodi di eccellenze che attraverso il loro lavoro e iniziative come questa vengono valorizzate e salvaguardate dal rischio di estinzione. Sempre più turisti scelgono l’entroterra ligure e i piccoli borghi per passare le proprie vacanze nella tranquillità dei luoghi dove si possono scoprire antiche tradizioni e mestieri custoditi da chi vive queste terre. Fare toccare con mano ai turisti i nostri prodotti è un modo per fornire un’offerta turistica più completa, che va ad affiancare l’offerta balneare della costa, creando la possibilità di una vacanza 100% esperienziale”.

L’iniziativa di turismo esperienziale ha coagulato intorno al principio “fare squadra per vincere” una delle più prestigiose strutture ricettive della “Città del Muretto”, il residence Le Terrazze, gli straordinari vigneti dell’azienda Massimo Alessandri di Ranzo, Coldiretti, il punto vendita di Campagna Amica dell’azienda agricola Le Roveri di Alassio, il Panificio Cacciò di Gavenola, l’agriturismo La Fattoria di Costa Bacelega – Ranzo e il Centro Studi dell’Alberghiero F. M. Giancardi.

L’educational Art&Wine in Vigna è stato coordinato da Franco Laureri, Stefano Pezzini, Monica Barbera, Massimo Sabatino, Flavia Mallamaci, Maria Elisabetta Corradi, Patrizia Durante, Agnese Vinai e dai soci Coldiretti Sandra Plando, Marisa Plando, Carla Simondo e Massimo Alessandri.