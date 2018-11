Quiliano. Si è svolta domenica 25 novembre la tradizionale Giornata del Ringraziamento organizzata ogni anno da Coldiretti a livello nazionale al termine dell’annata agraria. “Per la nostra provincia i soci di Coldiretti Savona si sono ritrovati nel comune di Quiliano in frazione Valleggia per vivere insieme un momento di festa e raccoglimento, espressione della forza dei nostri valori e della nostra solidarietà” spiegano dall’associazione.

“La Festa del Ringraziamento é sempre l’occasione per tracciare il bilancio dell’annata agraria – affermano il Presidente Provinciale Marcello Grenna ed il Direttore Simone Moroni – e nel 2018 l’agricoltura provinciale e regionale ha inevitabilmente subìto l’influenza della crisi economica che stiamo vivendo; ed è stata anche duramente colpita da devastanti calamità naturali che hanno compromesso buona parte dei raccolti olivicoli e delle strutture aziendali , ma nonostante tutto ciò i coltivatori diretti intendono continuare a guardare al futuro con speranza, consapevoli del ruolo che l’agricoltura può svolgere per la ripresa del Paese in termini economici ed occupazionali anche per le giovani generazioni”.

Il programma della giornata si è sviluppato attraverso la celebrazione della S. Messa alle 11 nella parrocchia della S.S. Salvatore a Valleggia alla presenza di S.E. Mons. Lupi Vescovo Emerito della diocesi di Savona -Noli e dal Consigliere ecclesiastico Provinciale di Coldiretti Don Italo Arrigoni.

“Nel corso della funzione sono stati offerti all’altare i tradizionali cestini con i prodotti tipici dei vari territori provinciali, da offrire al Signore in segno di gratitudine per i doni che la terra ogni anno ci offre ed invocando la Sua benedizione per tutti coloro che lavorano nei campi. Al termine della funzione, i partecipanti si sono ritrovati nella piazza antistante la chiesa per la tradizionale benedizione delle macchine agricole seguita dal pranzo sociale presso la S.M.S. Aurora di Valleggia” concludono da Coldiretti Savona.