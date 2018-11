Savona. Il Pietra Ligure vince in casa del Vado, balzando in vetta alla classifica del campionato di Eccellenza.

Il primato in graduatoria riempie di gioia il presidente Claudio Faggiano: “Mi voglio complimentare con mister Pisano e tutti i giocatori, questo risultato non arriva per caso, ma è il frutto del lavoro portato avanti da anni, attraverso la valorizzazione dei tanti giovani presenti nella rosa”.

“Ci godiamo il momento, ma allo stesso tempo non ci montiamo la testa pià tanto – conclude il presidente – sono altre le squadre costruite per vincere il campionato… noi viviamo alla giornata, abbiamo riscattato la sconfitta di Coppa Italia e alla ripresa degli allenamenti cominceremo a pensare al derby con l’Albenga e al successivo incontro con la Rivarolese”.