Cisano, lettera aperta del consigliere Morchio: “Dal territorio per il territorio. Il bene dei cittadini a non di una bandiera”

Cisano. L’ avvicinarsi della scadenza di un mandato di opposizione impegnativo e ricco di soddisfazione mi offre lo spunto per alcune personali riflessioni su passato, presente e futuro del mio impegno amministrativo a Cisano Sul Neva.

Dall’insediamento in consiglio comunale nella primavera del 2014 ho cercato di interpretare il mio incarico con segnalazioni agli uffici, interrogazioni e mozioni, articoli sui giornali e presenza costante sul territorio per i cittadini e per chi mi ha testimoniato stima e fiducia in questi anni.

Ora, in vista delle prossime elezioni, ritengo sia arrivato il tempo di concentrare gli sforzi fuori “dal Palazzo” per arrivare ad una sintesi che dia al nostro paese amato e bellissimo un governo del paese nuovo e diverso.

In quest’ottica a prescindere dall’eventuale prossimo ruolo amministrativo di cui potrò avere onere ed onori di essere chiamato a ricoprire, sono a disposizione per collaborare con chi “civil servant” avrà passione, tempo e voglia per consolidare in maniera aperta, partecipata e plurale l’alternativa libera e democratica all’attuale maggioranza uscente.

Serve unire in un serio ed onesto progetto amministrativo del territorio per il territorio, senza smanie di protagonismi e rendite di posizione, chi crede nell’ascolto, nel dialogo, nella partecipazione e nella trasparenza in maniera inclusiva e mai contro.

Bisogna sviluppare idee vincenti e fare una squadra di persone oneste, capaci e serie che rispondano alla nostra comunità per il bene e lo sviluppo del paese tutto e non solo a quella di una “bandiera”.

In un giusto incontro tra esperienza e novità, competenze e rappresentatività attraverso unione e collaborazione è possibile dare voce ce a chi vuole amministrare in libertà ed autonomia quale unico interesse i cittadini tutti.

Agostino Morchio – Consigliere Comunale Cisano Sul Neva