Ciangherotti: “Comunità dello Sport, Albenga ci sarà anche col centrodestra”

Albenga. “Voglio tranquillizzare gli amici, albergatori e amministratori, che in questi mesi si sono impegnati ed hanno lavorato per diventare Comunità dello Sport 2020. Albenga, con il centrodestra, non solo non si sfilerà dal progetto, ma anzi si impegnerà maggiormente”. Lo garantisce Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale e consigliere provinciale.

“Ho letto in questi giorni – prosegue – che la provincia di Savona, grazie all’iniziativa dell’Unione albergatori e all’adesione di gran parte dei Comuni della Riviera e alcuni dell’entroterra, è stata riconosciuta, con il marchio Italian Riviera, Comunità dello Sport 2020. Anche Albenga fa parte di questa Comunità che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe portare benefici promozionali e turistici all’intera provincia. Succede, però, che Albenga cambierà amministrazione la prossima primavera e, mi auguro, il centrodestra sostituirà la maggioranza di centrosinistra che in questi anni ha brillato per assenza di progetti e strategie turistiche”.

“Ci sono alcuni settori, economici, promozionali, turistici, di immagine, che non dovrebbero dipendere dall’orientamento politico delle amministrazioni, ma essere patrimonio comune perchè patrimonio di tutti. Il turismo sportivo, in forte crescita, è sicuramente uno di questi settori dove ci si deve unire e non dividere. Quando saremo alla guida delle città non ci chiuderemo in una sterile presunzione, come è stato fatto in questi cinque anni, ma saremo aperti ai suggerimenti di tutti, sempre nella differenza e nel rispetto dei ruoli, perchè il bene comune viene sempre prima degli interessi di schieramento” concludono.