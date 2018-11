Ceriale. Le “ferite” e le conseguenze della mareggiata e dell’ondata di maltempo si fanno ancora sentire ed ecco a Ceriale la prima giornata di pulizia delle spiagge che ha visto protagonista un gruppo di volontari che si sono dati il primo appuntamento sabato scorso in piazza Vittoria.

L’iniziativa è stata organizzata dal vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Giordano e ha visto la partecipazione di esponenti dell’amministrazione comunale, con tanto di pala e sacchetti per rimuovere sabbia, detriti e altra sporcizia dal litorale cerialese.

Tutta l’attrezzatura è stata messa a disposizione dal Comune di Ceriale: una prima giornata di “gruppo” che dimostra l’attaccamento della comunità cerialese alle proprie spiagge e al proprio litorale, fiore all’occhiello della località del ponente ligure.

Soddisfazione è stata espressa dallo stesso Luigi Giordano: “Grazie di cuore a tutti, è stato fatto un lavoro eccellente”.

“Abbiamo pulito lo spazio antistante il fortino e il passaggio alla spiaggia, ma la pulizia più lodevole l’abbiamo riservata al parco gioco di fronte alle poste: i bambini hanno la precedenza”.

E sabato prossimo si replica: “Sempre alla stessa ora, intorno alle 10:00, ci ritroveremo in pazza Vittoria per la pulizia della plastica a levante di Ceriale, in zona Torelli” aggiunge ancora il vice sindaco cerialese.

“Sicuramente una bella esperienza, un modello da seguire per i giovani, giovanissimi e non solo… Il gruppo di volontari che si è formato, anche grazie al tam-tam su Facebook e social, sicuramente sarà in prima linea per altre iniziative a salvaguardia della natura e del nostro territorio. Dopo la terribile mareggiata che ha flagellato il ponente savonese iniziare dalle nostre spiagge e dal nostro litorale era un dovere”.

“Il gruppo intende intraprendere rapporti anche con tutte le altre associazioni, le scuole, la protezione civile, Croce Rossa, il Civ, i commercianti e l’associazione OK Ceriale: l’obiettivo è quello di proporre idee e ragionare assieme su progetti e iniziative per la nostra cittadina” conclude Giordano.