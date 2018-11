Ceriale celebra la Festa degli Alberi, l’assessore Maineri: “Il 95% delle nostre palme sono sane, la prevezione funziona”

Il Comune di Ceriale celebra la Giornata Nazionale degli Alberi il prossimo 21 novembre, su iniziativa dell’Assessorato all’Ambiente ed il Servizio Ambiente dell’amministrazione cerialese.

Presso la scuola dell’infanzia di Ceriale si terrà un “baby convegno” di sensibilizzazione per la cura del patrimonio arboreo, dei boschi e del verde urbano cerialese e della sua importanza per la vita dell’uomo e per l’ambiente. Il relatore dell’incontro, che si terrà dalle ore 9:00 alle ore 11:00, sarà il dott. Federico Tinivella, del Centro di Sperimentazione di Assistenza Agricola di Albenga.

La merenda, ai bambini della scuola dell’infanzia sarà offerta dal negozio di alimentari “Il Melograno” di Orsini Gianluca. Tra le iniziative collaterali alla giornata anche l’appuntamento presso la biblioteca civica “A . Sasso”, con due “letture alberose” in programma alle ore e alle ore 11:00.

“Un importante e significativo momento di sensibilizzazione e attenzione al nostro verde pubblico e al patrimonio arboreo, in un momento così difficile dove le nostre palme sono continuamente a rischio per l’infestazione del batterio che sta decimando molte piante della riviera ligure” afferma l’assessore comunale all’ambiente Eugenio Maineri.

“La nostra amministrazione è in prima linea nella tutela e nella valorizzazione del verde pubblico e nella tutela del nostro patrimonio arboreo, essenziale per l’ambiente e la nostra qualità di vita” aggiunge.

Il Comune di Ceriale sarà inoltre presente al convegno sul punteruolo rosso: “Dal lontano Oriente alla Riviera delle Palme”, patrocinato dal Comune di Finale Ligure ed organizzato dal consigliere comunale Marinella Geremia, con il presidente del Centro Studi e Ricerche Palme Dott. Claudio Littardi (sempre il 21 novembre, alle ore 21 presso la sala Gallesio, a Finale Ligure).

“La situazione nel comune di Ceriale, per quello che riguarda le piante pubbliche, vede un 95% di palme sane, fortunatamente solo poche sono state tagliate. Le palme private, invece, sono state colpite maggiormente. Sicuramente l’azione di prevenzione messa in atto dall’amministrazione comunale, grazie ai trattamenti fitosanitari del Cersaa che vengono effettuati periodicamente, ha dato i suoi risultati e continueremo su questa strada” conclude l’assessore Maineri.