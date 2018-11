Ceriale: al via i lavori di messa in sicurezza della passeggiata

Sono cominciati a Ceriale i lavori di messa in sicurezza della passeggiata, all’altezza della zona di San Rocco: l’intervento riguarda il posizionamento di una ringhiera in completo acciaio inox di circa 70 metri, rispondente alle normative di sicurezza.

“Tutto questo, oltre a evitare situazioni di pericolo così come avvenuto in passato, cambia anche l’immagine estetica creando una visione d’insieme più ordinata: l’intervento, infatti, si unisce con la parte già rinnovata sottostante l’ex cantiere navale” precisa il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Giordano.

L’importo dei lavori ammonta a 16 mila euro: entro dieci giorni l’opera sarà completata.

“Tengo a precisare che il lavoro è necessario non solo per abbellire la zona, riservata d’estate agli spettacoli viaggianti, ma specialmente per la messa in sicurezza della ringhiera, dato che in alcuni tratti la sporgenza è veramente notevole” conclude Giordano.