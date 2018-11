Cengio, sorpreso con la droga in tasca e nell’appartamento: denunciato dai carabinieri

Cengio. I carabinieri di Cengio hanno denunciato in stato di libertà Y.A, 29enne nato ad Alba ma residente a Cengio, pregiudicato, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

In occasione di un controllo, il giovane è stato trovato in possesso di 12 grammi di hashish già suddivisi in dosi. Ciò ha spinto i militari ad effettuare una ulteriore perquisizione nell’appartamento del giovane: qui sono stati trovati altri 40 grammi di stupefacente, un bilancino di precisione ed il materiale necessario al confezionamento della droga.

Lo stupefacente e gli altri materiali sono stati sequestrati ed il giovane denunciato alla Procura della Repubblica di Savona.