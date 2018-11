Cengio. Il Presidente del consiglio dei Ministri ha approvato il secondo piano pluriennale degli interventi finalizzati alla realizzazione e rigenerazione degli impianti sportivi localizzati nelle aree svantaggiate. Il Comune di Cengio è stato inserito nel piano degli investimenti per l’importo di 106.000 euro per finanziare il progetto relativo alla “trasformazione del campo da calcio in terra battuta a campo da calcio con fondo in erba naturale” in via Isole.

“Un grazie al Governo ed un grazie particolare ai Deputati e Senatori Liguri della Lega che hanno seguito sin dalla nascita il progetto” il messaggio che arriva dall’assessore al bilancio del Comune di Cengio, Davide Costa, e il delegato allo Sport del Comune di Cengio Mattia Franchello che hanno espresso grande soddisfazione. Particolarmente soddisfatto del finanziamento anche il Senatore Paolo Ripamonti che ha anche precisato che i progetti non rientrati nel piano approvato saranno inseriti nel nuovo bando di prossima emissione.

Proprio l’assessore Davide Costa e il delegato allo Sport Mattia Franchello hanno seguito ancor prima della loro elezione la pratica del “Pino Salvi” in erba naturale e sollecitato costantemente in questi ultimi mesi l’avanzamento del progetto cengese nella graduatoria stilata dal CONI.

Il Comune di Cengio rientra nei cinque progetti liguri finanziati, insieme a Celle Ligure, Cogorno, Mele e Sestri Levante e nei 219 complessivamente finanziati in tutta Italia.