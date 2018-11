Savona. Terza giornata per il girone A della Serie D di pallavolo femminile. Al primo posto a punteggio pieno in solitaria il celle Varazze volley, che ha due lunghezze su Legendarte e Cogoleto volley.

Le ragazze di Lamballi e Levratto proseguono la corsa a punteggio pieno: nella gara dello scorso weekend il Celle Varazze ha avuto la meglio in tre set sulla Nsc Assicurazioni Genova.

Vittorie in trasferta per le due inseguitrici. Il team di Cogoleto, allenato da Paolo repetto, ha vinto nettamente a Diano Castello contro l’Arredamenti Anfossi, mentre le finalesi hanno impiegato quattro set per piegare il Bordivolley Trucchi Efisio.

Tre a uno per le padrone di casa, invece, i due restanti match. Ad Albisola Superiore l’Albisola ha piegato l’Avg Campomorone, mentre la Kia Autoaurelia ha piegato la Nuova lega pallavolo Sanremo.