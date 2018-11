L’assessore Invernizzi si è dimesso: terremoto politico ad Alassio

Alassio. Le clamorose indiscrezioni rilanciate in mattinata da Ivg.it sono state confermate. Nella giornata di oggi, è stato lo stesso assessore Rocco Invernizzi a presentare nelle mani del sindaco Melgrati le dimissioni dalla carica di assessore con tutte le sue deleghe: ambiente, lavori pubblici, informatica e servizi cimiteriali.

“L’assessore Invernizzi – spiega il sindaco Melgrati – ha compiuto un gesto consapevole, non dovuto, nel segno dell’opportunità e del rispetto delle istituzioni, per poter meglio chiarire la sua posizione e difendersi con serenità senza creare intralcio alcuno all’amministrazione. Lo ringrazio per questo gesto e, nella convinzione che saprà fare chiarezza sulla sua posizione, accolgo le sue dimissioni senza provvedere a una vera e propria ridistribuzione delle deleghe”.

“Terrò personalmente ad interim quella all’ambiente, nella convinzione che debba essere rispettato al 100 per cento il capitolato di appalto, cosa disattesa fino ad ora come emerge dai numerosissimi rilievi sollevati dai tecnici incaricati. Sempre ad interim, affiderò al vicesindaco Angelo Galtieri quelle ai lavori pubblici, informatica e servizi cimiteriali”, ha concluso il primo cittadino.

Nel corso del consiglio comunale convocato per questa sera sarà ufficializzato, al consiglio tutto, il nuovo temporaneo assetto della giunta.