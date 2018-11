Savona. La sesta giornata del campionato di pallavolo femminile di Serie C conferma la coppia in fuga. Fin qui sempre vincenti, Santa Sabina e Carcare sono divise da un solo punto.

La sfida tra Acqua minerale di Calizzano Carcare e Acli Santa Sabina è già tesa: le due società potrebbero conquistare i due posti di Serie B2 in palio e chiudere la porta alle inseguitrici.

Le ragazze di Dagna e Loru hanno piegato in tre set Cogoleto: netto il dominio di Carcare. Il Santa Sabina è invece stato a Imperia: la Maurina Strescino non ha fermato le genovesi, allenate da Marco Ferloni, che hanno vinto in quattro set.

A quattordici punti in classifica la coppia Autorev e Grafiche Amadeo. Le spezzine hanno sconfitto la Volare volley di Licata e Simoncini per 3-1, mentre le sanremesi hanno avuto la meglio in casa contro la Gabbiano volley Andora.

Altra coppia a dodici punti, con Volare e Admo. Le verdeblù di Mattia e Panchieri hanno vinto in tre set in casa della Tigullio volley project.

Ottavo posto per la Lunezia volley: a Sarzana il team di casa ha vinto 3-0 contro un Albenga sottotono. Tre a uno per le padrone di casa anche a Genova Sestri, dove il Volley Genova Vgp ha avuto la meglio sulla Virtus Sestri.