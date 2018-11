“Carcare Città Calasanziana”, all’ex liceale Annalisa Scarrone il riconoscimento per i suoi meriti artistici

Carcare. Sarà la nota cantautrice Annalisa Scarrone a ricevere, domani sera nell’Aula Magna del Liceo, il dodicesimo riconoscimento di “Carcare Città Calasanziana”.

Il premio, istituito proprio dal Centro culturale Calasanzio, quest’anno è stato assegnato a Nali, ex allieva dello Scientifico, sia per i suoi meriti artistici e professionali, sia per aver portato in auge il nome di Carcare.

Alle 20.45 prenderà il via la cerimonia che farà da preludio all’inaugurazione del XXXVI ciclo di lezioni conversazioni dal tema “Come e perché l’Italia entró in guerra”.

Dopo la consegna del riconoscimento ad Annalisa, infatti, toccherà al relatore Emanuele Edallo, docente di storia contemporanea all’Università di Milano, introdurre la rassegna culturale, che, nel centenario della fine della prima guerra mondiale, è iniziata con il concerto di apertura “Requiem di W.A.Mozart” e prosegue con le prime due lezioni dedicate a quei terribili avvenimenti che sconvolsero l’Italia e l’intera Europa.