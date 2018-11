Carcare. E’ ancora in fase di accertamento l’investimento pedonale avvenuto questo pomeriggio sul Lungobormida a Carcare.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17:00 di oggi, un’auto in manovre avrebbe colpito due coniugi 40enni che stavano tranquillamente passeggiando: i due, a seguito dell’impatto con la vettura, sono finiti a terra.

Foto 2 di 2



Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Carcare, dell’automedica del 118 e dei carabinieri: le due persone ferite sono state soccorse dai sanitari e trasportate in ospedale per accertamenti. Stando a quanto riferito le loro condizioni non sono gravi.

Sul luogo dell’investimento pedonale sono ancora in corso i rilievi e la raccolta delle prime testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.