Capire la Leva Finanziaria nel Trading Forex

Sempre più persone si stanno muovendo verso il mercato del forex trading. Ci sono molte attrattive in questo tipo di trading, non ultima l’ammontare della leva finanziaria disponibile . In questo articolo vedremo cos’è la leva finanziaria per capirne i pro e i contro, e come può avere un impatto sulla tua carriera di trader.

Cos’è la leva nel forex?

La leva è un prestito che un broker offre a un trader che ha aperto un conto forex con esso, che va ad aumentare sostanzialmente il conto del trader fino a 1.000 volte quello che si ha nel proprio conto. Ciò consente al trader di controllare una grande quantità di denaro con pochissimo capitale. L’importo che il broker presterà è espresso come rapporto, in genere 50:1, 100:1 o 200:1.

Come funziona la leva?

Una leva di 100:1 significa che per 1,000 € nel tuo conto forex, in realtà controllerai una posizione di 100,000 €. Questo significa che se investi 100,000 € e cresce a 101,000 €, se avessi dovuto provvedere tu all’intero capitale, il tuo profitto sarebbe solo dell’1%. Tuttavia, con una leva di 100:1, sono stati utilizzati solo 1,000 € del tuo denaro, con un ritorno di un impressionante 100%.

La leva è un’arma a doppio taglio

Utilizzando il nostro esempio di leva 100:1, il tuo rendimento può essere significativo se aumenta l’investimento. Tuttavia, cosa accadrebbe se perdessi 1,000 €? Bene, se fosse vero il contrario, la perdita sarebbe relativa al guadagno e questo significherebbe perdere il 100%. Per questo motivo, la leva è diventata nota come “un’arma a doppio taglio” o una “strada a doppio senso”.

Controllare la leva