Celle Ligure. Dopo il nulla di fatto della domenica d’apertura, il vento si è presentato puntuale all’appuntamento con il Campionato Invernale del Ponente il sabato successivo, 17 novembre. Tramontana distesa che ha consentito al comitato di regata di posare rapidamente il campo al largo di Celle Ligure, con partenza puntuale alle 10,35 per le classi ORC/IRC e 10 minuti più tardi per l’ORC Gran Crociera e le imbarcazioni classe Libera, mentre davanti a Varazze diverse decine di Optimist provenienti da Liguria, Lombardia e Svizzera si allenavano in vista del Trofeo Lupi della settimana successiva, in prospettiva i timonieri e gli equipaggi del Ponente fra qualche decina d’anni…

Partenza con vento attorno ai 20 nodi, con raffiche fino a 25, che nel corso della regata è andato pian piano calando. Primo in tempo reale Roby e 14, il Farr 40 di Massimo Scheroni, LNI Savona, superato però in compensato da Voscià, il Comet 45S di Aldo Resnati, LNI Milano, con Spirit of Nerina, l’X-35 OD di Paolo Sena, Varazze Club Nautico, sul gradino più basso della classifica assoluta. Voscià si è aggiudicato il raggruppamento ORC 0-2, Spirit of Nerina l’ORC 3, mentre nell’ORC 4-5 la vittoria è andata a Sangria, L’Elan 31 di Carlo Sebastiano Tadeo, CV Forza e Coraggio Le Grazie. In IRC generale Spirit of Nerina ha preceduto Controcorrente, l’XP 33 di Luigi Buzzi, CN Celle, e Robi e 14, con quest’ultima prima nel raggruppamento IRC 0-2 e Spirit of Nerina in quello IRC 3-5.

In Gran Crociera primo sul traguardo Imagination 3, il Gulliver 57 di Carlo Gullotta, Varazze Club Nautico, penalizzato poi dal rating. In compensato è quindi risultato vincitore Wing, il First 40.7 di Gianandrea Saettone, LNI Savona, davanti a Bilbo, l’Oceanis 331 di Mario Scolari, Varazze Club Nautico, e a Gromit, il Finngulf F37 di Luigi Pellini, anch’egli del Varazze Club Nautico. Primo posto per Wing nel raggruppamento Gran Crociera 0-3 e per Bilbo nel raggruppamento 4-5. In classe Libera infine si è imposto Adrenalina, il Farr 31 di Saverio Blandino.

Domenica 18 giornata di sole pieno e di nuovo tramontana, ben più tesa rispetto al giorno precedente, tanto che in porto era possibile registrare raffiche prossime ai 30 nodi. Il comitato di regata ha temporeggiato per poi dare Intelligenza su Alfa un po’ prima di mezzogiorno. Appuntamento per sabato 1 e domenica 2 dicembre.

Un ringraziamento al Marina di Varazze per l’ospitalità e agli sponsor Bar Boma e Rolecha, che da anni supportano il Campionato.